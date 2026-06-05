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НовостиОбщество5 июня 2026 5:56

10 процентов петербуржцев продлят выходные на День России отпуском или отгулами

Благодаря празднику россияне будут отдыхать три дня подряд
Регина МАРИНЕЦ
Мужчины чаще женщин берут дополнительные дни.

Мужчины чаще женщин берут дополнительные дни.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый десятый петербуржец намерен продлить длинные выходные на День России за счет отгулов и отпуска. Об этом гласят данные исследования SuperJob.

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной недели получат три выходных подряд - с 12 по 14 июня, что на один день меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, 10% опрошенных петербуржцев планируют присоединить к ним отпуск или отгулы, чтобы отдохнуть дольше.

- Мужчины чаще женщин берут дополнительные дни - 12% против 8%. Молодежь до 35 лет реже продлевает выходные, чем те, кто старше, - следует из данных опроса.

Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше оказалось 15%. А среди тех, у кого среднее профессиональное образование, - всего 5%. При этом большинство (59%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.