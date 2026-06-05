10 процентов петербуржцев продлят выходные на День России отпуском или отгулами

Мужчины чаще женщин берут дополнительные дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый десятый петербуржец намерен продлить длинные выходные на День России за счет отгулов и отпуска. Об этом гласят данные исследования SuperJob.

Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной недели получат три выходных подряд - с 12 по 14 июня, что на один день меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, 10% опрошенных петербуржцев планируют присоединить к ним отпуск или отгулы, чтобы отдохнуть дольше.

- Мужчины чаще женщин берут дополнительные дни - 12% против 8%. Молодежь до 35 лет реже продлевает выходные, чем те, кто старше, - следует из данных опроса.

Среди опрошенных с высшим образованием желающих отдохнуть подольше оказалось 15%. А среди тех, у кого среднее профессиональное образование, - всего 5%. При этом большинство (59%) ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.