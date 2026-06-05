Полиция ликвидировала крупный склад наркотиков в промзоне в Ленобласти

Полицейские задержали двух местных жителей - 38 и 39 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Крупную плантацию запрещенных растений нашли и ликвидировали в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

39-летний индивидуальный предприниматель разместил запрещенные растение на складе. В ходе рейда силовики изъяли 79 кустов растений. Также нашли три пакета с частями наркосодержащего растения. Их общий вес составил почти 5,5 килограмма. Остальные вещества отправят на дополнительные исследования.

- Полицейские задержали двух местных жителей - 38 и 39 лет. Следствие считает, что они причастны к незаконному обороту наркотиков, - уточняется в сообщении.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Обоих отправили под арест. Сейчас оперативники проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.