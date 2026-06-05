Мобильный интернет снова пропал в Петербурге 5 июня

В городе включились «белые списки». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в пятницу жители Петербурга массово остались без мобильного интернета. В городе включились «белые списки», оставив доступ только к мессенджерам, картам и важным сайтам. По жалобам в соцсетях, сильнее всего пострадали южные районы.

- Всплеск обращений зафиксировался за последние пару часов, - следует из данных сервиса Downdetector. - Люди жалуются, что не работают популярные приложения, геолокация и даже домашний Wi-Fi.

Самое странное - предпосылок для отключения не было. Ни ночью, ни утром 5 июня угрозу атаки беспилотников не объявляли. Обычно интернет глушат именно из-за них.

Власти советуют подключаться к бесплатным точкам городского Wi-Fi или пользоваться сервисами из «белых списков». Например, сайт «КП-Петербург» остается доступным наравне с городскими картами и ведущими СМИ.

Сегодня в городе главное событие ПМЭФ-2026 - в 15:00 на пленарном заседании выступит президент Владимир Путин.