200 млрд рублей инвестиций привлекла Ленобласть во второй день ПМЭФ-2026

Также заключили соглашения о создании комфортной городской среды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленобласть привлекла почти 200 млрд рублей во второй день Петербургского международного экономического форума. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

На площадке форума обсуждали строительство новых кварталов, школ, детских садов и дорог. Также говорили о проектах будущего. В сфере технологий и образования запустят «ИИ-школу». Она поможет внедрять цифровые решения в образовании и государственном управлении.

В Волхове откроют новое производство удобрений в мелкой фасовке. Этой продукцией пользуются профессионалы.

Ленинградская область договорилась о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни. Также стороны запустят совместную программу по поддержке семей, рождаемости и народосбережению. Дрозденко подчеркнул, что регион станет первым, где этот подход применят в полном объеме.

- Участники форума подписали соглашение об увековечении памяти защитников Отечества. Документ направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Также заключили соглашения о создании комфортной городской среды. В регионе появятся новые кварталы, школы и дороги.