Пассажиры Пулково смогут улететь в любой город России по биометрии

Систему тестировали с 2025 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Пулково официально расширил использование биометрической идентификации для посадки на рейсы. С 8 июня пассажиры могут проходить на борт без паспорта и посадочного талона, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Систему тестировали с 2025 года. С 1 июня 2026 года она начала работать на постоянной основе. Из пяти контрольных точек аэропорта три уже функционируют в полностью бесконтактном формате. Ежедневно они обслуживают до 50 человек, - сообщил гендиректор аэропорта Леонид Сергеев.

С 8 июня биометрическая посадка станет доступна на всех внутренних рейсах двух авиакомпаний. В частности, технологию можно будет использовать на маршрутах во Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды и другие города.

Все выходы на посадку для внутренних рейсов уже оснастили терминалами. Пассажиры могут оформить биометрические данные в зоне регистрации, на это уйдет меньше десяти минут. Пулково стал первым российским аэропортом, где такая услуга внедрена в качестве стандарта.