Александр Беглов и Андрей Костин прошли по строящемуся Большому Смоленскому мосту

Длина переправы составляет 495 метров. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин проверили ход строительства Большого Смоленского моста. Они перешли по нему с одного берега Невы на другой.

- Мост практически готов. Когда проект только начинали, многие говорили, что это невозможно сделать. Однако мост построили полностью из российских материалов и оборудования, - заявил губернатор и поблагодарил строителей за трудовой подвиг.

Длина переправы составляет 495 метров. При строительстве использовали 40 тысяч кубометров бетона и 1 тысячу тонн металла. Разводной пролет имеет длину 60 метров. Гидроцилиндры для него изготовили на Обуховском заводе. Сейчас продолжаются пусконаладочные работы. Когда автоматику настроят, развод моста будет занимать всего 5 минут.

Рабочее движение по мосту откроют в 2027 году. Переправы ждут порядка 800 тысяч горожан. Полностью строительство завершится на год раньше плана - в 2028 году.