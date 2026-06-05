Политолог оценил предложение премьера Венгрии по Украине

Мадьяр - популист, уверены политологи. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петер Мадьяр неожиданно предложил, чтобы Венгрия стала площадкой, где могли бы пройти переговоры России и Украины по поводу урегулирования конфликта. Впрочем, эксперты, опрошенные URA.RU, со скепсисом оценивают эти слова сменщика Виктора Орбана. Как считает генеральный директор Центра политинформации Алексей Мухин, Мадьяр может фантазировать столько, сколько ему заблагорассудиться, но с реальностью это не имеет ничего общего.

- При Орбане венгры могли бы помочь в переговорном процессе. Но сейчас страна не сможет это сделать. К сожалению, обстоятельства и итоги выборов не позволяют России рассматривать Мадьяра как независимого медиатора по поводу СВО.

- Не исключаю, что заявление премьера Венгрии чисто пропагандистское, а не реальное, - добавил политолог и преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. – Ведь он отказывается давать гарантии безопасности участникам переговоров.