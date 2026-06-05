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НовостиПетербургская стройка5 июня 2026 10:42

Александр Беглов: Разрушенный во время войны курзал в Сестрорецке восстановят

В санатории хотят возродить традицию концертов на берегу Финского залива
Ангелина ЛЕБЕДЕВА
Инвестор завершает воссоздание концертного зала. Фото: Смольный

Инвестор завершает воссоздание концертного зала. Фото: Смольный

Санаторий «Сестрорецкий курорт» восстановят, модернизируют и сделают новой точкой притяжения. Соглашение о развитии подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестор завершает воссоздание концертного зала, который был утрачен в годы Великой Отечественной войны. Также модернизируют один из корпусов - там расширят перечень медицинских услуг.

- Это уникальные проект, он возрождает дореволюционную традицию концертов на берегу Финского залива и переосмысляет советскую практику санаторно-курортного лечения, - заявил Беглов. - Уверен, что современная инфраструктура поможет развитию медицинского туризма и увеличит поток гостей в Петербург.

В санаторном корпусе обновят номера, установят новое оборудование и введут свежие направления диагностики. Само здание получит современный внешний облик, который будет гармонично сочетаться с природой побережья.