ПМЭФ-2026: Инновации и кооперация как драйверы роста экономики

Фото: пресс служба ПАО «НПК ОВК»

5 июня 2026 года на полях ПМЭФ-26 лидеры российского бизнеса обсудили пути перехода экономики от адаптационного замедления к устойчивому системному росту. Лейтмотивом деловой программы форума стала мысль о том, что сегодняшней российской экономике нужен новый виток роста. Каким он может быть и кто его может запустить обсудили в ходе сессии «Драйверы роста: большие идеи от практиков бизнеса» лидеры промышленности и представители государства.

В последние годы предприятия всех отраслей российской экономики продемонстрировали гибкость, скорость адаптации и способность находить инновационные решения там, где традиционные пути перестали работать. Именно частный бизнес стал одной из главных стабилизирующих сил сегодня. Бизнес определил конкретные точки роста и сделал акцент на действиях «здесь и сейчас», а не на долгосрочных стратегиях.

- Грузовое вагоностроение, как и другие отрасли, наблюдает замедление. Экономическая эффективность грузоперевозок снижается. Чтобы запустить новый цикл роста, необходимы быстрые эффективные решения. И мы их нашли. Учитывая потребности грузоперевозчиков и РЖД, в рекордные сроки, фактически за 1 год, вывели на рынок новый стандарт инновационного подвижного состава – полувагон с повышенной грузоподъемностью 77 тонн. Это результат кооперации с Северсталью, ставший важнейшим шагом к технологическому лидерству в отечественном транспортном машиностроении, – отметила в ходе сессии генеральный директор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» (управляет АО «Ростерминалуголь») Ирина Ольховская.

По словам эксперта, использование новых вагонов в составах на всех направлениях железнодорожной сети обеспечит рост экономической эффективности грузоперевозок и укрепит экспортный потенциал страны. Например, пропускная способность Восточного полигона – 133 пары поездов в сутки. С учетом использования вагонов с повышенной грузоподъемностью 77 тонн грузооборот вырастет со 180 млн тонн до 262 млн тонн в год, то есть плюс 82 млн тонн. На южном направлении – со 131 млн тонн в год до 196 млн тонн (плюс 65 млн тонн в год), а на Северо-Западе – рост составит не менее 66 млн тонн в год.

В рамках дискуссии о драйверах роста, Ирина Ольховская подчеркнула, что прорывные технологи и кооперация предприятий и государственных организаций на стыке связанных отраслей и есть те самые локомотивы развития экономики страны сегодня.