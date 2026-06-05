Петербург поможет сделать ЕКП «Карельская» удобным для жителей Республики

Обладатели карты смогут пользоваться предложениями 740 партнеров проекта в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На ПМЭФ-2026 Петербург и Республика Карелия заключили соглашение о расширении использования «Единой карты петербуржца» в Карелии. Документ подписали губернатор Александр Беглов и глава Республики Артур Парфенчиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Согласно соглашению, из бюджета Карелии будут выделены средства на выпуск и обслуживание электронной карты «Единая карта петербуржца», которая теперь получила название «ЕКП „Карельская“». Карта откроет доступ к региональным сервисам и мерам социальной поддержки для жителей Петербурга и Карелии.

Обладатели карты смогут пользоваться предложениями 740 партнеров проекта в Петербурге, а гости Северной столицы - на территории Карелии. Республика получит готовые технологические решения, включая транспортный процессинг и электронные сервисы.

- «ЕКП „Карельская“» станет удобным инструментом для жителей региона и выразил уверенность в востребованности карты и ее положительном влиянии на развитие туризма, - отметил губернатор Александр Беглов.

Глава Республики Артур Парфенчиков отметил важность подписания соглашения для укрепления связей между регионами и создания комфортных условий для граждан.