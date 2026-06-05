Камень нового разводного моста заложили в Петербурге

После завершения строительства планируется запустить движение судов по новому мосту. Фото: vk.com/a_beglov

В Петербурге на месте будущей переправы установили закладной камень. В церемонии участвовал губернатор Александр Беглов. Новый мост станет частью Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет восточные районы города с центром. Строительные компании продемонстрировали высокие темпы работы, и им доверили возведение нового моста. Мост будет иметь самый длинный в Петербурге разводной пролет - более 60 метров.

- На мосту уже ведутся работы по монтажу металлоконструкций и подготовке к разводке пролётов. Директор филиала компании-подрядчика сообщил, что уже смонтировано десять тысяч тонн металла и что мост готов пропускать негабаритные суда. Пролеты разводятся в любое время по команде Волго-Балта, - рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Внутри опор, сравнимых по размерам с пятиэтажными домами, установлен подъёмный механизм, изготовленный на Обуховском заводе. На мосту также готовы тротуары и желоб для трамвайных путей.

После завершения строительства планируется запустить автоматическое движение судов по новому мосту к концу 2026 года, что сократит время прохода судов с 30–40 минут до 5 минут.