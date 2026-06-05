Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Московской областью на ПМЭФ-26

Александр Беглов подчеркнул важность взаимодействия с Московской областью. Фото: gov.spb.ru

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) губернаторы Петербурга и Московской области - Александр Беглов и Андрей Воробьев - заключили соглашение о расширении взаимодействия между регионами.

- Планируется развивать сотрудничество в различных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре, строительстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и спорте, - отметил губернатор Александр Беглов.

Александр Беглов подчеркнул важность взаимодействия с Московской областью для укрепления межрегиональных связей. Андрей Воробьев отметил открытость Подмосковья к сотрудничеству и готовность делиться передовыми наработками.

Главы регионов указали на уже существующие прочные связи между субъектами, включая обмен опытом в государственном управлении, образовании и других сферах, а также активное взаимодействие музеев. Кроме того, они отметили успешное сотрудничество в спортивной сфере.