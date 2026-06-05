Двое пенсионеров из Башкортостана нашли на даче труп в холодильнике

В Башкирии пенсионеры нашли труп в холодильнике. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На жуткую находку наткнулись двое дачников-пенсионеров из Башкортостана. Как пишет URA.RU, они обнаружили тело неизвестного мужчины в морозильной камере холодильника, который стоял на берегу реки Белой на окраине СНТ. Пенсионеры думали, что захватят «агрегат» с собой, он показался им полезным для хозяйства, однако после открытия дверцы они передумали и позвонили в полицию.

- Погибшим оказался 67-летний пенсионер, уроженец Мелеузовского района. Установлено, что его убили несколько месяцев назад. По подозрению в преступлении задержали 35-летнего знакомого мужчины, ранее его уже судили. По версии СК, рецидивист избил пенсионера и ударил его музыкальной колонкой во время драки, когда они были пьяными. Далее он выкупил старый корпус холодильника, погрузил туда тело и вывез на «Газели» к реке, - передает информагентство со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Башкортостану.