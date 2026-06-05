Петербуржец помогал семье торговать детской порнографией

Целую семью, торговавшую детской порнографией, судят в Кургане. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семью торговцев детской порнографией будут судить в Кургане. По информации URA.RU, расследование уголовного дела в отношении 49-летнего папаши и его 28-летней дочери уже закончено. Как установили в следствии, в 2020 году мужчина создал несколько чатов и каналов в мессенджерах, где публиковал материалы 18+, в том числе с участием подростков. Этот контент ему удалось монетизировать. Более того, отец снимал на фото и видео голых маленьких девочек своего знакомого.

- Ему вменили десятки эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей, а также в изготовлении запрещенки. Его дочь тоже обвинили в нелегальном обороте порнографических материалов. Семью задержали летом 2025 года, все доказательства были в их телефонах и компьютерах, - уточнили в информационном агентстве.

Также следователи вычислили более 40 человек из разных регионов страны, которые либо покупали у семейки запрещенные фото и видео, либо сами участвовали в аналогичных преступлениях. Один из предполагаемых участников группы педофилов, к слову, задержан в Петербурге.