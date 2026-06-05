На ПМЭФ-26 подписали соглашение по развитию спорта в Петербурге

На полях ПМЭФ власти Петербурга напомнили о некоторых реализованных проектах по благоустройству. Фото: gov.spb.ru

Соглашение о намерениях по развитию массового и профессионального спорта в Петербурге подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-26). В рамках сотрудничества планируется повысить посещаемость и привлекательность мероприятий на «СКА Арене» и прилегающей территории.

- Поддержка и развитие спорта являются одним из приоритетов для Петербурга. К 2030 году планируется увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 70 процентов, а Северная столица поставила перед собой задачу достичь показателя в 75 процентов, - рассказал губернатор Александр Беглов.

В городе уже реализовали некоторые проекты по благоустройству и созданию комфортной городской среды. К концу 2025 - началу 2026 годов архитектурная подсветка была установлена на Доме Зингера, Михайловском замке и Николо-Богоявленском соборе. Также провели современное освещение набережной реки Фонтанки. До конца 2026 года планируется завершить работы по реконструкции наружного освещения в Александровском парке, на проспекте Добролюбова и Почтамтской улице.

Кроме того, на полях ПМЭФ власти Северной столицы напомнили о некоторых реализованных проектах по благоустройству, таких как обновленная «Дорожная карта», которая предусматривает реализацию проектов по девяти направлениям до 2033 года, включая благоустройство улиц исторического центра, создание художественной подсветки архитектурных ансамблей и реконструкцию наружного освещения в центральной части города.