Цветники в тематике Года единства народов России установили в Муринском парке

12 июня в Петербурге проведут фестиваль цветов в Александровском парке. Фото: gov.spb.ru

В Муринском парке установили цветники, приуроченные к Году единства народов России, объявленному президентом Владимиром Путиным. Яркие композиции расположили на пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского. Они символизируют Россию, южные регионы (включая Краснодарский край, Крым и Новороссию), Чечню, Татарстан и Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

- Разнообразие цветников достигли благодаря использованию однолетних растений, таких как бегония, колеус, тагетес, сальвия, лобелия и агератум, а также многолетних растений, включая шалфей, вейник, лаванду и мыльнянку. Более серьезные элементы включают рододендроны, барбарис, айву, розы, калину и плакучие березы. Общая площадь красочных композиций составляет почти 570 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе комитета.

В Год единства народов России садовники украшают город тематическими цветниками, чтобы напомнить о многонациональности страны, где каждый народ вносит уникальный вклад в общую историю и культуру. Сплоченность и взаимное уважение являются основой сильного государства.

12 июня в Петербурге проведут фестиваль цветов в Александровском парке, где также представят композиции, отражающие эту общую идею. Все цветники, которые садовники готовят по всей Северной столице на тему единства народов, завершат до этого дня.