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НовостиПроисшествия5 июня 2026 16:04

Гадалке, которая обманула жену пропавшего на СВО бойца, дали 1,5 года условно

Также «чародейка» возместила ущерб пострадавшей женщине
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Гадалке вынесли приговор за обман жены бойца СВО.

Гадалке вынесли приговор за обман жены бойца СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гадалку, которая обманом выманила 75 тысяч рублей у жены пропавшего на СВО бойца, осудили в Тюмени. Женщина получила 1,5 года лишения свободы условно, также она полностью возместила ущерб потерпевшей, еще до оглашения приговора. Как пишет URA.RU, история развилась около года назад. «Чародейка» увидела в соцсетях, что жена военнослужащего разыскивает его, и пообещала провести несколько ритуалов по защите бойца и всей семьи. Она якобы увидела, что мужчина жив, но ранен и придумала, как сделать так, чтобы ему помочь.

- Гадалка пообещала за деньги поставить «защиту» на пропавшего мужа, а также направить молитву для него и сделать «откуп бойца». Кроме того, она якобы провела обряды по защите всей семьи и «разблокировала» клиентке свои книги гаданий. Всего за неделю махинаций она получила от потерпевшей 75 тысяч рублей, - рассказали в информагентстве.

Когда жена бойца поняла, что ее развели, пошла в полицию, и там оперативно возбудили дело и с помощью прокуратуры довели историю до логичного завершения – суда и обвинительного приговора.