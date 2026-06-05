Гадалке, которая обманула жену пропавшего на СВО бойца, дали 1,5 года условно

Гадалке вынесли приговор за обман жены бойца СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гадалку, которая обманом выманила 75 тысяч рублей у жены пропавшего на СВО бойца, осудили в Тюмени. Женщина получила 1,5 года лишения свободы условно, также она полностью возместила ущерб потерпевшей, еще до оглашения приговора. Как пишет URA.RU, история развилась около года назад. «Чародейка» увидела в соцсетях, что жена военнослужащего разыскивает его, и пообещала провести несколько ритуалов по защите бойца и всей семьи. Она якобы увидела, что мужчина жив, но ранен и придумала, как сделать так, чтобы ему помочь.

- Гадалка пообещала за деньги поставить «защиту» на пропавшего мужа, а также направить молитву для него и сделать «откуп бойца». Кроме того, она якобы провела обряды по защите всей семьи и «разблокировала» клиентке свои книги гаданий. Всего за неделю махинаций она получила от потерпевшей 75 тысяч рублей, - рассказали в информагентстве.

Когда жена бойца поняла, что ее развели, пошла в полицию, и там оперативно возбудили дело и с помощью прокуратуры довели историю до логичного завершения – суда и обвинительного приговора.