Водитель скорой прибыл на вызов, но проезд во дворе был заблокирован другим автомобилем. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржца, проломившего голову водителю скорой, поймали на улице Новостроек. Инцидент произошел в Кировском районе днем 4 июня. Водитель скорой прибыл на вызов, но проезд во дворе был заблокирован другим автомобилем. Чтобы объехать препятствие, водитель использовал тротуар и включил спецсигналы. Это не понравилось пешеходу, на что он начал оскорблять водителя, завязалась потасовка.

- Мужчина бросился на водителя скорой и избил его, после чего ушел скрылся в подъезде. Пострадавший обратился в скорую помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место росгвардейцы опросили свидетелей и установили, что нападавший живет в одном из домов в этом районе. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее мужчина был судим за грабеж, мошенничество и оскорбление представителя власти. Пострадавший водитель скорой, 46-летний мужчина, обратился за медицинской помощью. В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.