Причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции одного из водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маленькая девочка и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на КАД. Авария произошла на 22-м километре Кольцевой автодороги, проходящей через Всеволожский район Ленобласти. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем фургона марки «Джак».

- Автомобиль «Джак» под управлением 28-летнего водителя столкнулся с машиной «Джетур X70», которая двигалась впереди. После этого «Джетур» въехал в «Мерседес-Бенц», а тот, в свою очередь, столкнулся с «Субару Форестер», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель фургона, водитель «Джетура» и его пассажиры. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка. Полиция начала проверку по факту происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.