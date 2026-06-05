Бельский: Президент справедливо отметил, что мировая экономика становится более многополярной

Также спикер отметил высокую оценку президентом делового климата Петербурга. Фото: https://max.ru/a_belsky

В Северной столице продолжается Петербургский экономический форум. 5 июня на ПМЭФ с большой речью выступил президент России Владимир Путин. Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский выделил ключевые тезисы выступления Владимира Путина на ПМЭФ. По его словам, президент задал вектор развития страны, определив суверенитет как главное условие движения вперед.

Бельский обратил внимание, что глава государства говорит о независимости не только в политике, но и в экономике, технологиях, инфраструктуре. Меняется сама архитектура мира, и Россия вместе с партнерами по БРИКС укрепляет позиции там, где есть динамика и запрос на равноправие.

Также спикер отметил высокую оценку президентом делового климата города.

- Инвестиционные успехи Петербурга - это заслуга тысяч предпринимателей и городских команд, но не повод для самоуспокоения, а стимул открывать бизнесу новые возможности, - рассказал Бельский.

Особо выделили технологическую тему. Сильные позиции Петербурга в сфере ИИ, цифровых платформ и беспилотных систем - результат того, что IT-сектор стал зрелой отраслью. По его мнению, курс на импортонезависимость в «цифре» принципиален: чужие сервисы не должны становиться фактором риска.

Спикер поддержал идею президента России о коллективных инвестиций жителей в проекты благоустройства, назвав ее логичным продолжением практик, уже доказавших эффективность в Северной столице.

- Будущее России зависит от нас самих, - подытожил Бельский.