Адвокаты утверждали, что мужчина добровольно прекратил свою деятельность. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга прекратил дело против поэта, призывавшего молодежь к самоубийству в соцсетях. Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, мужчина и еще одна женщина (ее дело ранее выделили в отдельное производство) планировали побуждать людей к суициду, распространяя в интернете информацию о способах и прямые призывы. С ними сотрудничала администратор интернет-ресурса, которая согласилась опубликовать предложенный ими текст.

- Экспертиза установила, что в материале были психологические и лингвистические признаки, которые могли склонить читателя к самоповреждениям и готовности к действиям, ведущим к летальному исходу. Однако защита поэта попросила прекратить дело, - рассказали в пресс-службе судов.

Адвокаты утверждали, что мужчина добровольно прекратил преступную деятельность, написал явку с повинной и активно помогал в расследовании, изобличая других фигурантов. Прокурор возражал, но суд принял решение в пользу защиты.

Уголовное преследование против поэта было прекращено.