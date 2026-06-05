Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 20:11

Суд Петербурга прекратил дело против поэта, призывавшего молодежь к самоубийству

Мужчина и еще одна женщина планировали побуждать людей к суициду
Маргарита СУРИНА
Адвокаты утверждали, что мужчина добровольно прекратил свою деятельность.

Адвокаты утверждали, что мужчина добровольно прекратил свою деятельность.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Петербурга прекратил дело против поэта, призывавшего молодежь к самоубийству в соцсетях. Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, мужчина и еще одна женщина (ее дело ранее выделили в отдельное производство) планировали побуждать людей к суициду, распространяя в интернете информацию о способах и прямые призывы. С ними сотрудничала администратор интернет-ресурса, которая согласилась опубликовать предложенный ими текст.

- Экспертиза установила, что в материале были психологические и лингвистические признаки, которые могли склонить читателя к самоповреждениям и готовности к действиям, ведущим к летальному исходу. Однако защита поэта попросила прекратить дело, - рассказали в пресс-службе судов.

Адвокаты утверждали, что мужчина добровольно прекратил преступную деятельность, написал явку с повинной и активно помогал в расследовании, изобличая других фигурантов. Прокурор возражал, но суд принял решение в пользу защиты.

Уголовное преследование против поэта было прекращено.