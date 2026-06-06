Фестиваль «Паруса Кронштадта» отменили после атаки БПЛА

Фестиваль "Паруса Кронштадта" отменили. Фото: vk.com/kronshtadtcity

Отменен фестиваль «Паруса Кронштадта», который начался 4 июня и должен был продолжится в городе по воскресенье, 7 июня, включительно – в рамках ПМЭФ-2026. Об этом поспешили предупредить в администрации района утром в субботу.

- Фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня не состоится! – передали районные чиновники в группе района ВКонтакте. – Въезд и выезд в город открыт. Движение автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр восстановили по действующим трассам.

Напомним, с утра 6 июня Петербург и Ленобласть подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В 47-м регионе сбили 144 боевых дрона, произошел пожар на объекте Минобороны недалеко от поселка Большая Ижора, часть населения эвакуировали. В Петербурге временно запрещали полеты в Пулково, а также въезд и выезд в Кронштадт. От дронов пострадали три человека, но они получили легкие травмы и выписаны.

Тем временем финны запретили полеты на юго-востоке страны.