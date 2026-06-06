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НовостиОбщество6 июня 2026 9:46

Пивной эксперт Митчина: число посетителей петербургских заведений может упасть на четверть

Такой прогноз она сделала исходя из данных за майские праздники
Александр ДЫБИН
Заведениям Петербурга не хватает посетителей.

Заведениям Петербурга не хватает посетителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний сезон для петербургских рестораторов может стать провальным. Такие данные в беседе с 78.ru привела пивной эксперт, директор по развитию новых направлений ресторанной группы Наталья Митчина. По ее данным снижение потока посетителей в ресторанах и барах Северной столицы может составить до четверти. Такой вывод она делает исходят из данных за майские праздники, которые считаются репетицией перед летним туристическим сезоном.

- Гостей города по ощущениям гораздо меньше, чем в прошлом году, и уж тем более в позапрошлом, это видно невооруженным глазом на Невском проспекте, на котором в прошлом году тебя нёс поток людей, было не протолкнуться, а сейчас там совершенно свободно, и так было даже на майские праздники, - отмечает она.

Другой эксперт, отельер Валерий Фенько отметил, что смотрит на грядущее лето с грустью.

- Мы уже видим, что поток туристов и бронирований просел на 10-15%. На тот же ПМЭФ мы не ожидали такого падения. То, что происходит сейчас, вообще никак не сравнить с тем, что было в прошлом году, когда все бронировали еще в начале весны – отметил он.