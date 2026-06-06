Пивной эксперт Митчина: число посетителей петербургских заведений может упасть на четверть

Заведениям Петербурга не хватает посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний сезон для петербургских рестораторов может стать провальным. Такие данные в беседе с 78.ru привела пивной эксперт, директор по развитию новых направлений ресторанной группы Наталья Митчина. По ее данным снижение потока посетителей в ресторанах и барах Северной столицы может составить до четверти. Такой вывод она делает исходят из данных за майские праздники, которые считаются репетицией перед летним туристическим сезоном.

- Гостей города по ощущениям гораздо меньше, чем в прошлом году, и уж тем более в позапрошлом, это видно невооруженным глазом на Невском проспекте, на котором в прошлом году тебя нёс поток людей, было не протолкнуться, а сейчас там совершенно свободно, и так было даже на майские праздники, - отмечает она.

Другой эксперт, отельер Валерий Фенько отметил, что смотрит на грядущее лето с грустью.

- Мы уже видим, что поток туристов и бронирований просел на 10-15%. На тот же ПМЭФ мы не ожидали такого падения. То, что происходит сейчас, вообще никак не сравнить с тем, что было в прошлом году, когда все бронировали еще в начале весны – отметил он.