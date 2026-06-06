Оборот общепита в Петербурге вырос на 17%

Эксперт назвал, что происходит на алкогольном рынке Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оборот предприятий общепита в Северной столице в начале 2026 года вырос на 17 процентов. Такие данные в беседе с изданием 78.ru озвучил эксперт потребительского рынка, генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. По его данным в январе-феврале 2026 года рост оборота составил 17%. Это расходится с данными о том, что в Северной столице падает посещаемость баров и ресторанов.

- Корректнее говорить не об обвальном сокращении выручки, а о давлении на физический поток гостей: заведения могут сохранять или даже увеличивать выручку в рублях, но за счёт роста цен, а не за счёт увеличения количества заказов, - полагает эксперт по потребительскому рынку Максим Черниговский.

Он отмечает, что нечто подобное происходит и в области розничного рынка Петербурга. Так за первые четыре месяца 2026 года продажи алкогольной продукции в Северной столице выросли всего на 0,4%.

- Но при этом цены существенно выросли: в апреле 2026 года средняя розничная цена водки в нашем городе составила 1 069,41 рубля за литр против 942,53 рубля годом ранее, - отметил констатирует Максим Черниговский.