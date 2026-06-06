Колумбийца, пытавшегося вступить в ряды ВСУ через TikTok, отправили в СИЗО

Колумбиец из Петербурга попался на желании вступить в ряды ВСУ. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Колумбиец попался с наркотиками таможенникам в Пулково. При проверке оказалось, что он хочет улететь из России не просто так, а чтобы вступить в ряды ВСУ. Проверка телефона иностранца показала, что на протяжении несколько месяцев его обрабатывали украинские кураторы – причем, вся переписка шла в Тик-Токе. Мужчину задержали и оперативно отправили в СИЗО.

- В отношении колумбийца возбудили уголовные дела по статьям о контрабанде наркотиков и попытке наемничества, - пишет 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. – В следствии подчеркнули, что действиям мужчины особо циничны и наносят ущерб национальным интересам России, а сам он опасен для общества. Суд согласился с доводами из ходатайства и заключил иностранца под стражу.

В СИЗО колумбиец просидит минимум по 3 августа 2026 года. Очевидно, что срока в колонии он вряд ли избежит.