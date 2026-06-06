Мотоциклистка влетела в таксиста на проспекте Обуховской обороны

Мотоциклистка влетела в такси на проспекте Обуховской обороны в Петербурге. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

Мотоциклистка сломала голеностоп в жестком ДТП с такси на проспекте Обуховской обороны. Подробности аварии рассказали очевидцы в группе «Мотосолидарность ДТП» во ВКонтакте. Предварительно, столкновение произошло возле дома №195 – байкерша влетела в неожиданно перестроившуюся легковушку.

- Водитель такси, не глядя, развернулся через две полосы, - объяснили ДТП свидетели. – Мотоцикл заберут друзья девушки. На место приехала скорая помощь, у пострадавшей диагностировали перелом голеностопа, ее увезли в больницу.

Вмятина на такси. Фото: vk.com/motosolidaritydtp

В комментариях другие мотоциклисты пожелали девушке здоровья, а водителю такси – более лучшего зрения. Официальной информации насчет аварии пока не поступало. Судя по фото с места, на левой пассажирской двери легковушки осталась вмятина. Что касается мотоцикла, то его состояние неизвестно.