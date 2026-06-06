Двух активистов из Петербурга отправили в СИЗО за похищение трудного подростка

Двух общественников заключили в СИЗО за похищение 17-летнего подростка. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Благими намерениями вымощена дорога в ад – наверняка так сейчас думают двое активистов из Петербурга, которых отправили в СИЗО за похищение подростка и незаконное лишение свободы. Двое «дружинников» из общественной организации решил преподать урок 17-летнему тинейджеру, на поведение которого им пожаловались. По данным следствия 3 июня они подошли к подростку возле одного из домов на Богатырском проспекте и представились сотрудниками полиции, предъявили удостоверение своего объединения и надели наручники на парня.

- Несовершеннолетнего усадили в автомобиль и передвигались с ним по городу до момента доставления в 70-й отдел полиции в Невском районе. Кроме того, пара фигурантов в тот же день зашли в квартиру жертвы и удерживали его там, не давая покинуть жилье и попросить помощи. 4 июня общественников задержали, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Одному из фигурантов предъявили обвинение, он отрицает вину. Другой пока находится в статусе подозреваемого и тоже не согласен со следствием. Суд заключил обоих под стражу, каждому грозит до 17 лет колонии.