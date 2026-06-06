Ленобласть вошла в пятерку лидеров по бронированию жилья на лето

Ленинградская область одна из ключевых туристических направлений Северо-Запада РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область укрепилась в статусе одного из самых востребованных направлений для летнего отдыха. Как сообщает Онлайн47, регион вошел в пятерку лидеров по количеству бронирований посуточного жилья на сезон 2026 года.

Интерес к раннему планированию поездок продолжает расти. Аналитики известного сервиса путешествий приводят такие цифры:

– Спрос на посуточную аренду загородной недвижимости к лету 2026 года увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартиры резервируют в среднем за 103 дня до поездки, а загородные дома – за 107 дней.

Самый популярный вариант размещения – квартиры. Их снимают в среднем на семь суток компаниями по три человека. Ночь обходится примерно в 5,2 тысячи рублей. Загородные дома выбирают для отдыха большими группами – по шесть человек, на пять дней. Ценник там выше – около 9,7 тысячи рублей за сутки.

Помимо Ленобласти, в лидерах по бронированиям – Краснодарский край, Крым, Калининградская и Московская области.