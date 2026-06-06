В Ленобласти спрос на бани и бассейны вырос на 68 процентов

Вырос интерес к строительству бань и бассейнов на загородных участках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением теплого сезона в Ленинградской области резко вырос интерес к благоустройству загородных участков. По данным Онлайн47, в апреле-мае спрос на строительство бань, саун и бассейнов заметно увеличился по сравнению с концом зимы.

Главный рывок показали бассейны – интерес к их строительству взлетел более чем в 3,5 раза. Все больше владельцев дач рассматривают собственный водоем как обязательный элемент комфортного отдыха.

Среди банных форматов лидером по темпам роста стала русская баня:

– Интерес к ее строительству вырос на 68%. Поклонники классической парной ценят сочетание влажного пара, веников и традиционных оздоровительных процедур.

Одновременно на 40% увеличился спрос на солевые сауны, на 10% – на финские. Готовые решения тоже в тренде: изготовление модульных бань стало востребованнее на 83%, а установка банных печей – на 95%. Эксперты отмечают, что весенний сезон традиционно становится временем активного обустройства загородной недвижимости, а бани и зоны отдыха остаются одними из самых популярных элементов комфортной дачной жизни.