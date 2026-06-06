Эксперт Ярошенко: США продолжат экономическое давление на Россию

США ввели очередные санкции на товары из России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конгресс США одобрил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России. Среди предложений – 500-процентные пошлины на российские товары и дополнительные ограничения для нефтяного сектора. Однако эксперты, опрошенные URA.RU, сомневаются, что эти меры всерьез ударят по экономике РФ.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович подчеркнул: товарооборот между двумя странами сейчас минимален.

– Если это касается российско-американской торговли, то она минимальна, в районе 4 млрд долларов. Мы с Америкой торгуем меньше, чем с Италией. Основа нашего экспорта – это сырьевые товары, а через океан трубу не проложишь. То есть, если это касается торговли России и США, то это разговор ни о чем.

По его словам, даже в случае принятия закона пошлины могут обойти через сноски-исключения. Товары, нужные самой Америке, продолжат идти беспошлинно. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко добавил: США, возможно, нашли замену российскому урану и теперь пытаются лишить страну оставшихся доходов.

Что касается позиции Дональда Трампа, то здесь эксперты расходятся. Ярошенко напомнил, что американский истеблишмент заточен на продолжение конфликта, и Трампу может не хватить ресурса продавить свое видение. В любом случае, по мнению Остапковича, серьезных последствий для России ждать не стоит:

– Наши предприниматели и наши регуляторы самые предприимчивые в мире. Они под этими санкциями находятся давно, и они за 24 часа найдут обходные маневры.