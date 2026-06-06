Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о прививках к летнему сезону

В Роспотребнадзоре напомнили о важности прививок перед летним сезоном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В разгар летнего сезона, когда жители Петербурга и Ленобласти массово выезжают на дачи и в отпуска, специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности вакцинации. Как сообщает Онлайн47, активный отдых на природе и поездки в другие регионы заметно повышают риск столкнуться с инфекциями.

Перед выездом на природу в первую очередь стоит позаботиться о защите от клещевого энцефалита. Особенно это касается тех, кто живет или планирует отдыхать в зонах распространения вируса. В ведомстве подчеркнули:

– Пройти полный курс прививок необходимо не позднее чем за две недели до выезда на природу.

Раз в десять лет взрослым нужно обновлять защиту от дифтерии и столбняка вакциной АДС-М. Если прошло больше – пора к врачу. Кроме того, людям до 35 лет, а медработникам и учителям до 55 лет, которые не болели корью или не прививались, показана прививка от этого вируса.

Туристам, планирующим поездки в страны Азии, Африки и Южной Америки, советуют вакцинироваться от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. В экзотических регионах могут потребоваться прививки от желтой лихорадки или холеры. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями врачи настоятельно рекомендуют сделать прививку от пневмококка.