Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2026 7:33

Каршеринг насмерть сбил пешехода на КАД в Московском районе

За рулем находился 18-летний парень
Регина МАРИНЕЦ
Личность погибшего пока не установлена.

Личность погибшего пока не установлена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина погиб под колесами каршеринга на юге КАД. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Смертельная авария произошла в ночь на 7 июня на 67-м километре внутреннего кольца - на транспортной развязке рядом с автозаправкой в Московском районе. Неизвестный мужчина пешком пересекал проезжую часть. 18-летний водитель каршеринга поздно заметил пешехода и не успел затормозить.

- Пешеход погиб на месте от травм, - заключили в полиции.

Неподалеку от места трагедии стоят КамАЗ дорожной службы и знаки с ограничением скорости до 50 километров в час. У машины каршеринга разбит капот.

Личность погибшего пока не установлена. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.