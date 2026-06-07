Житель Финляндии тайно сходил в Россию и вернулся обратно

Финская сторона уже сообщила о случившемся российским коллегам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финские пограничники задержали мужчину, который сходил в Россию и вернулся обратно. «Путешествие» мужчина надеялся сохранить в тайне, пишет Yle.

Все произошло днем 6 июня в районе деревни Вяртсиля в Тохмаярви. Мужчина спокойно перешел границу, прогулялся по российской стороне, а потом развернулся и пошел назад. Там его и поймали. Зачем он это сделал - неизвестно.

- Финская сторона уже сообщила о случившемся российским коллегам, - уточняет издание.

Поселок Тохмаярви находится прямо у закрытого международного пункта пропуска «Ниирала - Вяртсиля». Раньше через него можно было уехать из Финляндии в российскую Карелию, но в конце 2023 года пункт закрыли - слишком много беженцев из Африки и Ближнего Востока пыталось пройти через границу именно здесь. Сейчас это место пустует.