Смольный планирует создать попечительский совет «Ленфильма»

Вопрос с долгами студии закроют. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга прорабатывают создание попечительского совета киностудии «Ленфильм». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- В совет директоров войдут одни люди, в попечительский - другие. Этим вопросом лично занимается губернатор Александр Беглов. Все детали неоднократно обсуждались, - передает слова Пиотровского ТАСС.

Ранее, 4 июня, на сессии о кинематографе вице-губернатор сообщил, что завершается формирование совета директоров «Ленфильма». После этого закроют вопрос с долгами студии. Пиотровский пояснил, что совет директоров решает имущественные и финансовые вопросы. В него традиционно входят представители городских комитетов - финансов и по контролю за имуществом. Но художественные вопросы они не решают.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» из федеральной собственности в ведение Петербурга. В феврале 2026 года все акции уже перешли городу.