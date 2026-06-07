Пьяная компания распылила огнетушитель на детской выставке в Петербурге

Ущерб оценили минимум в полмиллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В одном из торгово-развлекательных центров Приморского района группа пьяных молодых людей устроила погром на детской интерактивной выставке. Пространство было оформлено в стиле сказки «Алиса в стране чудес». Неадекватная компания распылила огнетушитель в трех залах.

- Организаторам в панике позвонили девушки-администраторы. Пена покрыла шторы, потолок и пол, превратив все в грязь. Экспонаты испорчены. Выставка должна была открыться в 10 утра, но не заработала. В выходной день простой обходится очень дорого, - пишет 78.ru.

Охрана ТРК не смогла справиться сама, поэтому на место приехали два наряда полиции. Нарушители отказались возмещать ущерб. Они предложили заплатить только часть суммы, необходимой для уборки. В итоге полиция задержала одного из участников инцидента.

Ущерб оценили минимум в полмиллиона рублей. Часть арт-объектов нужно менять, требуется глубокий клининг помещения.