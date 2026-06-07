13-летнего мальчика двое суток ищут в Петербурге

Приметы Матвея: рост около 155 сантиметров, русые волосы до середины ушей, светлые глаза. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге уже больше суток не могут найти 13-летнего мальчика. Матвей ушел из дома 5 июня и до сих пор не вернулся. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По предварительной информации, накануне пропажи ребенок поссорился с матерью. Женщина отругала его за поведение. На следующий день она не обнаружила сына дома, опросила всех знакомых, а затем обратилась в полицию и к волонтерам.

- Приметы Матвея: рост около 155 сантиметров, русые волосы до середины ушей, светлые глаза. На запястье у него крупные спортивные часы темно-зеленого цвета. Возможно, мальчик носит очки. Он одет в темно-синюю кепку, черный ветрозащитный костюм, серые спортивные брюки и серо-зеленые кеды. При себе у него черный рюкзак, - следует из ориентировки.

Фото: «ЛизаАлерт»

Всех, кто знает местонахождение подростка или видел его, просят сообщить по телефону экстренных служб 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.