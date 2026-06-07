Иномарка сбила двух велосипедистов в Лисьем Носу

Мужчина 2001 года рождения погиб на месте от полученных травм. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Лисьем Носу женщина за рулем иномарки съехала в кювет и сбила двух велосипедистов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло в Приморском районе вечером 7 июня. 64-летняя женщина за рулем автомобиля «Джили Атлас» ехала по Приморскому шоссе в сторону Ольгино. По неустановленной причине она съехала с дороги в кювет и на велодорожке сбила двух велосипедистов.

- Мужчина 2001 года рождения погиб на месте от полученных травм. Его ровесница-велосипедистка госпитализирована с травмами. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, - уточнили в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах трагедии. По факту ДТП проводится проверка.