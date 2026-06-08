Умер Глеб Малечкин, основатель ленинградской рок-группы «Опасные соседи»

Музыканту было 62 года. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На 63-м году жизни скончался Глеб Малечкин - основатель и лидер рок-группы «Опасные соседи». Коллектив появился в Ленинграде в 1983 году. О смерти музыканта сообщила продюсер Ольга Король-Бородюк.

- Глебушка был всеобщим любимцем - обаятельным и жизнерадостным и с детства привык быть лидером. Он увлекался спортом - футболом и хоккеем, отлично плавал, а еще любил лес и рыбалку, - написала в некрологе Король-Бородюк. Продюсер описала его синие глаза с хулиганской искоркой, шкодную улыбку и «походку победителя».

«Опасные соседи» играли в жанрах рок-н-ролл и бабблгам. О группе узнали широко в 1987-1988 годах после рок-фестивалей в Прибалтике и Ленинграде. Состав много раз менялся, но Малечкин неизменно оставался гитаристом и вокалистом. Группа сотрудничала с «ДДТ». В дискографии коллектива - магнитоальбомы, виниловые пластинки и сборники. Последний крупный из них вышел в 2000 году.

О дате и месте прощания обещали сообщить отдельно. Глеб Малечкин был одним из героев программы "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" на радио "Комсомольская Правда", 92.0 FM: