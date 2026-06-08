В Ленобласти появился новый природный заказник с деревьями XVII века

Заказник называется «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Фото: Александр Дрозденко

Особо охраняемую природную территорию создали в Бокситогорском районе, она стала 53-й в Ленобласти. Документ подписал губернатор Александр Дрозденко.

Заказник называется «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» и занимает почти 7 тысяч гектаров. Здесь растут настоящие лесные великаны: ели в возрасте до 230 лет и сосны до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века - их возраст достигает 420 лет. Человек здесь почти не оставил следов. Только долины рек, болота и лесные острова.

- В заказнике обитают краснокнижные животные и птицы. Среди них беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга, - рассказал Дрозденко.

Это уже третья особо охраняемая территория в Бокситогорском районе. Раньше здесь появились «Вепсский лес» и «Река Рагуша». Работу ведут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».