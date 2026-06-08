Мемориал героям Ленинградской битвы откроют на Пулковских высотах в 2028 году

Рядом находятся могилы павших советских воинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На юге Петербурга появится большой мемориал, посвященный самому продолжительному сражению Великой Отечественной войны - Ленинградской битве. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский на ПМЭФ, открытие монумента запланировано на 2028 год.

- Памятник разместится рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» на территории исторического района Большое Пулково. Место выбрано не случайно: именно здесь, на Пулковских высотах, два с половиной года держали оборону части 42-й армии Ленинградского фронта, - пояснил Пиотровский.

Центром комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом почти на 10 метров. 23 сентября 1941 года части 5-й дивизии народного ополчения отразили здесь последнее крупное наступление врага. Рядом находятся могилы павших советских воинов - красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев.

Парк площадью 17 гектаров будет состоять из шести Алей славы - по числу фронтов, которые в разное время участвовали в Ленинградской битве. Мемориал будет хорошо просматриваться с федеральных трасс и с самолетов, заходящих на посадку в аэропорту Пулково.