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НовостиПолитика8 июня 2026 8:29

Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией 8 июня

Жителям рекомендовали не выходить на улицу
Регина МАРИНЕЦ
Подобные инциденты в Латвии случаются не впервые.

Подобные инциденты в Латвии случаются не впервые.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Латвии объявили об угрозе в воздушном пространстве в двух муниципалитетах - Лудзе и Резекне. 8 июня границу пересек беспилотник, истребители союзников успешно сбили его.

- Жителям рекомендовали не выходить на улицу и не приближаться к низколетящим или подозрительным объектам, - говориться в сообщении властей.

К 10:20 по московскому времени угрозу сняли. В соцсетях пресс-служба NBS сопроводила сообщение флагами Франции и Латвии.

Подобные инциденты в Латвии случаются не впервые. 25 марта неподалеку от деревни Доброчина нашли обломки БПЛА. Премьер-министр страны Эвика Силиня заявила, что это был украинский дрон, который, вероятно, отклонился от курса. А 7 мая в воздушное пространство Латвии вошли несколько беспилотников. Два из них упали, один - прямо на территорию нефтебазы.