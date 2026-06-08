По просьбам пациентов и врачей у онкоцентра имени Петрова открыли парковку

Для инвалидов парковка останется бесплатной всегда. Фото: Смольный

Парковку на полтысячи машин напротив Центра онкологии имени Петрова, которую просили открыть и сами медики, и пациенты, торжественно открыли в Песочном.

- Парковка вмещает 500 машин, из них более 50 мест - для людей с инвалидностью и их сопровождающих. Городу пришлось решать много технических вопросов, в том числе договариваться с Министерством обороны, которому принадлежала земля, - рассказали в Смольном.

С 8 июня дня вводят бесплатный экспериментальный период на три месяца. За это время посмотрят, как востребованы места у пациентов и сотрудников клиник. После эксперимента, возможно, введут льготный тариф. Для инвалидов парковка останется бесплатной всегда.

Ранее город уже построил шестиэтажный подземный паркинг на 300 мест для персонала и пациентов. Его передали Центру имени Напалкова. Благодаря этим мерам удалось убрать стихийные стоянки с Ленинградской улицы. В планах - найти место для дополнительных парковок, чтобы справиться с ростом числа машин.