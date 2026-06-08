Стало известно, какая погода ждет петербуржцев в День России

Синоптики предупреждают: есть все условия для ливней, гроз и града. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

День России петербуржцы проведут с зонтами. Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в этот день будут идти дожди, а воздух прогреется не выше +20 градусов.

- Погода в городе начнет меняться с самого начала недели. В понедельник еще будет тепло и без осадков. Но уже во вторник, 9 июня, погода испортится, - рассказал Колесов.

Циклон придет с юга. Во второй половине дня холодный атмосферный фронт приблизится к городу. До этого воздух успеет прогреться до +25…+27 градусов. Синоптики предупреждают: есть все условия для ливней, гроз и града. Непогода начнется после обеда. К 21 часу атмосферный фронт уже успеет пройти город.

После прохождения циклона станет немного прохладнее. Температура воздуха в Петербурге опустится до +20…+22 градусов.

Следующий циклон подойдет к городу как раз к празднику. В День России в Петербурге снова ожидаются дожди. Температура воздуха останется в районе +20 градусов.