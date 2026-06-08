8 июня суд признал обоих виновными. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность двух мужчин, которые изготавливали фальшивые документы. С липовыми паспортами они похищали бюджетные деньги, выделенные на социальную поддержку.

- Во время обысков у них нашли поддельные паспорта, СНИЛСы, полисы ОМС, банковские карты и телефоны. Все это они использовали для обмана, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Задержание двух мошенников в Петербурге Видео: пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. 8 июня суд признал обоих виновными. Одного приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Второго - к пяти с половиной годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей.

Поддельные документы и банковские карты изъяли. Расследование показало, что мужчины долгое время действовали по отработанной схеме. Они подделывали удостоверения личности и страховые номера, чтобы получать выплаты, на которые не имели права.