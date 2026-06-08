Особенно опасно для детей и пожилых: Пылесос может привести к заболеваниям органов дыхания и кожи

Мешок пылесоса несет опасные заболевания, если его вовремя не очищать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Врачи-инфекционисты предупреждают: если своевременно не чистить домашний пылесос, он станет рассадником опасных инфекций в доме. Заполненный мешок содержит частички пыли, бактерии, грибы и плесневые споры, микромицеты, кожного клеща и многое другое. Все это может привести к бронхиальной астме, бронхиту, хронической обструктивной болезни легких, пылевому пневмониту, пишет «Абзац».

- Иногда микроорганизмы образуют микробную биопленку, которая может распространиться по всему помещению при включении пылесоса, - предупреждает врач-инфекционист Марият Мухина. - Есть опасность и для кожи: взаимодействие с аллергенами из мешка способно вызвать контактный или атопический дерматит. Кроме того, если переполненный мешок открыть и достать из него содержимое, патогены распространятся по дому в виде пыли или аэрозоли и поступят через дыхательную систему и кожу к членам семьи.

Особенно опасно это для детей и пожилых членов семей, подчеркнула врач.