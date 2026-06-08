Поможет адаптации и контакту между культурами: Мигрантов в России предложили привлекать к ухаживанию за пожилыми

Вопрос уважения к традициям русского народа все еще стоит особняком, несмотря на предпринятые меры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Александр Толмачев предложил привлекать мигрантов к ухаживанию за пожилыми россиянами. Приобщение к волонтерству помогло бы наладить контакт между культурами и способствовало бы социализации иностранцев. Ведь, несмотря на то, что с прошлого года Госдума приняла ряд законов, позволяющих иностранцам адаптироваться и сделать социальное взаимодействие коренного населения с мигрантами безопаснее, проблемы уважения к традициям русского народа все еще имеются, пишет «Абзац».

- Одна из национальных особенностей и традиций русского народа – помогать ближним. Возможно, действительно стоит приобщать иностранцев к этой стороне русской культуры и заботе о пожилых. Ведь в культурах многих народов, приезжающих в Россию, укоренено уважительное отношение к старшим, - рассуждает Толмачев.

Добавим, что на сегодняшний день волонтерское и добровольческое движение в Россию участвуют десятки миллионов человек.