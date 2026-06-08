Петербуржца отправили в колонию за развратную переписку с 12-летней девочкой

Суд установил, что своими действиями он нарушил половую неприкосновенность потерпевшей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который вел развратную переписку со школьницей и просил прислать ему обнаженные фото. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Летом 2022 года подсудимый вел переписку с девочкой, которой было 12-13 лет. Он задавал ей непристойные вопросы, рассказывал о своих сексуальных желаниях, уговаривал сделать фотографии с обнаженным телом. Мужчина и сам отправлял ребенку снимки сексуального характера.

- Суд установил, что своими действиями он нарушил половую неприкосновенность потерпевшей, оказал негативное влияние на ее физическое и психологическое развитие, нравственное формирование личности, - поясняется в сообщении.

Девочке были причинены морально-нравственные страдания. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.