Строители испытали технологию укладки фундамента для ВСМ Москва - Петербург

На этом участке проверят всю конструкцию под нагрузкой. Фото: Холдинг «Нацпроектстрой»

Холдинг «Нацпроектстрой» провел успешные испытания новой автоматизированной технологии укладки бетонного фундамента для высокоскоростной железной дороги Москва - Петербург. В работе использовался автоматизированный комплекс из трех машин, обеспечивающий укладку со скоростью до одного метра в минуту. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

- На магистрали будет применяться безбалластный путь, состоящий из нескольких слоёв высокопрочного бетона. Фундамент выполнен с армированием, на который укладываются самозатвердевающий бетон и рельсовые плиты НГП 4.0. При укладке требуется высокая точность: отклонение по высоте не должно превышать 5 мм, - уточнили в пресс-службе.

После завершения испытаний специалисты компании планируют создать тестовый участок безбалластной дороги на линии Саблино - Тосно Октябрьской железной дороги. На этом участке будет проверена вся конструкция под нагрузкой от высокоскоростных поездов «Сапсан».