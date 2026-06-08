Движение на трех мостах в центре Петербурга перекроют с 11 июня

Движение по Троицкому мосту (и не только) ограничат с 11 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с праздником «Алые паруса» в центре Петербурге введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. Среди ограничений: запрет остановки и стоянки на некоторых улицах, сужение проезжей части на нескольких участках, а также запрет движения по некоторым мостам и улицам.

Так, будет действовать запрет остановки с 00:00 8 июня до 9:00 9 июня - на Мичуринской улице от Петровской набережной до дома 4 и на набережной Лейтенанта Шмидта от 18-19-й линий до дома 39.

Запрет стоянки с 00:00 8 июня до 9:00 9 июня - на набережной Лейтенанта Шмидта напротив 20–21-й линий. Сужение проезжей части с 7 июня по 7 июля - на Биржевой площади (у Ростральной колонны). Запрет движения по Благовещенскому мосту (11–13 июня), Дворцовому мосту (11–14 июня, 25–30 июня) и Троицкому мосту (11 и 12 июня).

- Полный перечень ограничений доступен на сайте Комитета по транспорту. Обратите внимание, что информация может обновляться, - отметили в пресс-службе комитета.