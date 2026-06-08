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НовостиОбщество8 июня 2026 12:52

Особняк ХХ века в центре Петербурга выставили на аукцион за 800 млн рублей

Здание находится в одной из самых дорогих и статусных локаций
Регина МАРИНЕЦ
В 2001 году здесь провели реконструкцию и реставрацию фасадов.

В 2001 году здесь провели реконструкцию и реставрацию фасадов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Часть исторического ансамбля «Дом Спиридонова с флигелем» в центре Петербурга продадут с аукциона по стартовой цене в 800 мон рублей. Торги на повышение назначили на 20 июля, сообщили в Российском аукционном доме.

Восьмиэтажное кирпичное здание площадью 5865 квадратных метров продают вместе с участком земли в 1092 квадрата. Дом в стиле неоренессанс построили в 1904 году по проекту архитектора Василия Шене. Сейчас это выявленный объект культурного наследия.

- В 2001 году здесь провели реконструкцию и реставрацию фасадов, балкона, интерьеров первого этажа и парадной лестницы. Также обновили лифты, перекрытия и бассейн, - уточнили в РАД.

Новый владелец сможет переделать здание под бутик-отель, апартаменты премиум-класса или представительский офис. В аукционном доме отметили, что объект сохранил первоначальный облик, который сегодня уже нельзя повторить. Здание находится в одном из самых дорогих и статусных районов города.